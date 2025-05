Inauguration d'un centre frontalier High-Tech à Melilla pour le contrôle sanitaire des marchandises

L'Autorité portuaire de Melilla a inauguré mercredi un nouveau centre frontalier high-tech pour le contrôle sanitaire des marchandises, qui devrait devenir opérationnel la semaine prochaine après approbation par le Département de l'Agriculture de la Délégation du Gouvernement.

Cette installation vise à renforcer les contrôles sanitaires des marchandises arrivant à la fois de l'Espagne continentale et du Maroc, suite à la réouverture du bureau de douane commerciale de Melilla en février 2025.

Situé dans le bâtiment Tinglado n° 5, le point d'inspection de 196 m² dispose de portes hermétiques, d'une ventilation automatique continue, d'un monte-charge, d'une signalisation extérieure claire et d'une accessibilité totale pour les personnes à mobilité réduite. Il est entièrement décontaminé, hermétiquement scellé et conçu pour répondre aux normes actuelles de santé et de sécurité, avec des accès séparés pour les vétérinaires et le personnel général, a rapporté El Faro de Melilla.

Fruit d'un investissement de 437 000 €, le nouveau Point d'Inspection Frontalier est désormais disponible pour les entreprises locales, principalement pour les marchandises arrivant par voie maritime. Il sera également accessible aux «autorités sanitaires et à tous les importateurs qui en ont besoin», a déclaré le président de l'Autorité portuaire Manuel Ángel Quevedo lors d'une conférence de presse.

Quevedo a également indiqué que l'installation pourrait être utilisée pour les inspections de poissons et de produits animaux — si la Délégation du Gouvernement en fait la demande. Les marchandises arrivant par voie terrestre via la frontière de Beni Enzar pourraient être scellées ou escortées jusqu'au port pour inspection, et l'entrepôt pourrait être adapté avec un stockage réfrigéré pour les produits périssables, a-t-il ajouté.