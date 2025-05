La Russie lorgne le marché marocain pour exporter ses produits halal

Le Comité Halal de l'Administration spirituelle des musulmans de la république du Tatarstan, l'une des entités fédérales de Russie, envisage d'obtenir une accréditation au Maroc et dans plusieurs autres pays pour faire reconnaître les certifications qu'il délivre. Cette accréditation permettra d'exporter des produits halal vers ces marchés.

Dans des déclarations aux médias, le président du comité, Abbas Shaposhnikov, a expliqué : «Nous avons soumis des demandes à tous ces pays. Nous avons un plan d'action accéléré pour cette année, et nous avançons avec confiance et détermination dans cette direction.»

Le responsable a également rapporté que le comité qu'il dirige avait reçu une accréditation du Département du développement islamique en Malaisie, en mars, notant que des représentants de ce département devraient assister au forum économique Russie - Monde islamique. Il a ajouté que cet événement servait de plateforme clé pour le Comité Halal, chargé d'évaluer la conformité, de délivrer de certificats de conformité et des certifications volontaires, pour se lier aux entreprises internationales, tant en Russie qu'au-delà.

Dans ce sens, Shaposhnikov a souligné que ce forum constituait un point de rencontre important entre les régions russes et les pays étrangers membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui comprend plus de 50 Etats. «Cette plateforme réunit des représentants de tous ces pays, nous permettant d'ouvrir des canaux de communication directs et d'élargir notre réseau», a-t-il dit. L'année dernière, le comité a reçu une accréditation dans le Golfe.

Au Tatarstan, 250 entreprises produisent des produits halal, dont les exportations devraient augmenter significativement en 2025. Selon le ministère de l'Agriculture de la république, la valeur des cargaisons à expédier est estimé à environ 15 millions de dollars.