Hammouchi a pris part à Vienne à une réunion sur les organisations terroristes

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, a dirigé une délégation marocaine lors de la 22e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), ainsi que de la Turquie et du Pakistan. Cet événement, qui s'est tenu les 6 et 7 mai à Vienne, a été organisé par l'Équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions de l'ONU.

Les discussions ont principalement porté sur l'évolution des structures de commandement de «Daech» et «Al Qaïda», notamment face à la perte de leurs bastions traditionnels et à l'apparition de nouvelles branches régionales. Les participants ont également évalué les menaces et risques posés par ces organisations à l'échelle régionale et internationale, à court, moyen et long terme, comme l'indique un communiqué de la DGSN et la DGST.

Les échanges ont permis d'analyser les nouvelles tendances en matière de financement, d'armement et d'équipements logistiques adoptées par «Daech» et «Al Qaïda», y compris les mécanismes de dissimulation et de cryptage des fonds. Les participants ont aussi abordé les dernières évolutions de la propagande, des stratégies médiatiques et de la communication au sein de ces groupes terroristes.

En marge de cette réunion, Abdellatif Hammouchi a eu des entretiens avec les chefs des délégations des services de sécurité et de renseignement de plusieurs pays amis, tels que le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et les Émirats Arabes Unis.