Sahara : Isolé, le Polisario courtise Vladimir Poutine

Le Front Polisario profite de la célébration, ce 8 mai, de la Journée de la Victoire en Russie, marquant la défaite des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans un message de félicitations adressé au président Vladimir Poutine, le chef du Front Polisario souligne : «Nous vous accompagnons en cette occasion avec une ferme conviction dans les valeurs de liberté et de justice, car le peuple sahraoui, à l'instar du peuple russe à l'époque, a subi les conséquences de l'injustice et de l'agression et continue de souffrir en raison de l'occupation marocaine illégale du Sahara occidental.»

«En cette occasion historique, je vous exprime ma reconnaissance pour la position de principe de la Russie et sa défense de la légitimité internationale, ainsi que pour son engagement en faveur d'une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental, conformément à la Charte et aux résolutions des Nations Unies, permettant ainsi au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.» Brahim Ghali

Le leader du Polisario a déjà exprimé son souhait de se rendre en Russie pour une visite officielle et rencontrer le président Poutine au Kremlin. «Nous œuvrons pour réaliser cet objectif afin de développer les relations entre les deux parties», avait-il déclaré en février 2024 lors d'une interview à un média russe.

À l'approche des échéances d'octobre et avril au Conseil de sécurité, consacrées à la question du Sahara, le ministère russe des Affaires étrangères ne reçoit plus de délégations du Polisario. Les diplomates russes préfèrent traiter directement ce dossier avec l'ambassadeur d'Algérie à Moscou.

Parallèlement, le Maroc et la Russie s'apprêtent à conclure, dans les semaines à venir, un nouvel accord de pêche dans les eaux du Sahara occidental. Le gouvernement russe a publié, en avril, le projet sur son site officiel d'information juridique. Le texte prévoit un quota annuel fixe de 90 000 tonnes, avec une possibilité de révision à la hausse ou à la baisse, sans dépasser un plafond de 100 000 tonnes.