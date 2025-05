Maroc : lancement des plateformes régionales de secours pour renforcer la réponse aux catastrophes

Le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a lancé mercredi les travaux de construction de la plateforme de réserves de première nécessité de la région Rabat-Salé-Kénitra, à la commune Ameur (préfecture de Salé). Ce projet incarne la vision marocaine de résilience et de mobilisation rapide en cas de catastrophes. Il s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales visant à doter chaque région du Royaume d’une plateforme de stockage de première nécessité – tentes, couvertures, lits, médicaments, denrées alimentaires – afin d’assurer une réponse immédiate face à des crises telles que les inondations, séismes ou accidents industriels.

La plateforme de Rabat-Salé-Kénitra sera construite sur un terrain de 20 hectares, avec un délai de réalisation de 12 mois pour un budget de 287,5 millions de dirhams. Elle comprendra notamment quatre entrepôts de 5 000 m² chacun, deux abris pour matériel hors gabarit de 2 500 m², un héliport et plusieurs parkings.

Ce projet s’insère dans un programme national global, présenté au Souverain à cette occasion, prévoyant la création de douze plateformes similaires pour un investissement total de 7 milliards de dirhams : 2 milliards pour les infrastructures et 5 milliards pour l’acquisition de matériel et produits de secours. Ces plateformes occuperont ensemble une superficie de 240 hectares et abriteront 36 entrepôts, leur taille étant ajustée à la densité démographique et au profil de risque de chaque région.

Pour les six régions les plus peuplées – Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Souss-Massa – les plateformes comprendront quatre entrepôts totalisant 20 000 m² chacune. Les six autres régions – l’Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed Dahab – disposeront de deux entrepôts de 10 000 m² au total. Les stocks prévus sont destinés à permettre une réaction rapide en cas de catastrophe, répondant aux besoins de sauvetage, d’aide et de prise en charge des sinistrés, dans l’esprit de la vision proactive royale.

Les équipements prévus couvrent plusieurs domaines : hébergement d’urgence avec 200 000 tentes polyvalentes, lits de camp, matelas et couvertures ; alimentation des sinistrés via des cuisines et boulangeries mobiles, et des kits alimentaires ; approvisionnement en eau potable et électricité grâce à des systèmes de purification et des générateurs mobiles ; développement des capacités d’intervention pour lutter contre les inondations, tremblements de terre, glissements de terrain, boues, ou encore risques chimiques et radiologiques. Le volet médical prévoit la mise en réserve de six hôpitaux de campagne de 50 lits dans une première phase, et six autres dans une seconde, avec modules opératoires et services spécialisés. Des postes médicaux avancés seront installés sur les sites sinistrés, en complément de réserves de médicaments adaptées aux besoins immédiats.

Ces plateformes permettront de renforcer les infrastructures nationales d’urgence, de fluidifier l’acheminement de l’aide, et d’améliorer la capacité du Royaume à faire face aux crises. Elles permettront également de constituer des réserves suffisantes pour répondre à trois fois les besoins générés par le séisme d’Al Haouz. Le programme contribuera en outre à la structuration d’un écosystème national de production de matériel de secours. Les sites d’implantation ont été choisis selon des critères de sécurité, à partir d’une analyse fine des besoins et risques régionaux, en s’appuyant sur les meilleures pratiques et standards internationaux.