Maroc : Les internes et les résidents en négociation avec le ministre de la Santé (CNIR)

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui, c’est réuni, mardi 6 mai, avec les représentants de la Commission nationale des internes et des résidents (CNIR), concernant la réponse du gouvernement aux demandes des médecins, des pharmaciens et des dentistes. Dans une annonce, ce mercredi, l’instance a fait part de «l’engagement officiel du chef de l’exécutif d’augmenter la rémunération des internes et des résidents non contractuels, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025».

Le montant de cette augmentation sera déterminé «dans les prochains jours», tandis que le ministère s’est engagé à «réduire la durée du contrat obligatoire des médecins avec les hôpitaux universitaires de huit ans à une plus courte période, qui sera annoncée après la finalisation de l’étude d’impact». Par ailleurs, les deux parties se sont accordées sur «l’inclusion officielle d’un représentant des internes et des résidents au sein des commissions régionales de formation, pour toutes les questions relatives à cette catégorie».

La réunion a également conclu sur une «augmentation des indemnités de logement et de restauration pour les internes, les pharmaciens et les dentistes», en plus de «maintenir le concours interne sous sa forme actuelle», ainsi que «la possibilité pour les internes actuels de choisir entre l’ancien système de résidanat et la formule de résidanat unifié», ou encore l’approbation pour les internes et les résidents de bénéficier de salaires fixes et variables, à l’instar des autres professionnels de santé.

A l’issue des négociations, une assurance maladie obligatoire pour les internes et les résidents sera instaurée, en plus du développement d’une application digitale pour réguler le versement des bourses de stage, afin de permettre leur régularité sans délai. «Il a également été convenu d’organiser une série de réunions dans les prochains jours, afin d’accélérer la mise en œuvre de ces mesures de manière participative, en tenant compte de la période transitoire et en préservant les acquis des internes et des résidents», a ajouté la CNIR.

Dans ce sens, l’instance a salué «la réponse positive du gouvernement et du ministère» à ses revendications. En effet, ces négociations interviennent quelques mois après que la CNIR a annoncé la suspension de l’ensemble de ses mobilisations nationales, dont les grèves répétées depuis un an et le sit-in initialement prévu le 8 janvier 2025.

Cette décision a été prise «après une étude approfondie de la situation actuelle, ainsi que le nécessité de préserver la santé des citoyens et d’assurer la continuité des services», avait alors annoncé la CNIR, tout en portant des revendications sur les volets financier et académique, y compris la qualité de la formation.