Forum de l’ONU sur les forêts : Le Maroc préside la 20ᵉ session du 5 au 9 mai 2025

Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy représente le Maroc à la présidence des travaux de la 20e session du Forum des Nations unies sur les forêts (FNUF), qui se déroule du 5 au 9 mai 2025 au siège de l’ONU, à New York (Etats-Unis). Selon un communiqué, «cette session se penche principalement sur l’examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations unies pour les forêts 2017-2030».

Les débats portent également sur «la valorisation des services socio-économiques et environnementaux rendus par les écosystèmes forestiers, la mobilisation des financements, le renforcement de la coopération scientifique et technique, ainsi que sur l’amélioration des cadres de gouvernance en faveur d’une gestion durable des forêts».

Dans ce cadre, le Maroc a présenté sa stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, en tant que «modèle intégré répondant aux défis mondiaux liés au changement climatique, à la perte de biodiversité, et à la résilience des populations rurales». Dans ce sens, l’intervention d’Abderrahim Houmy a mis l’accent sur «les contributions de cette stratégie aux Objectifs de développement durable, en particulier ceux relatifs à la lutte contre la pauvreté, à la restauration des écosystèmes terrestres et aquatiques, et à l’accès à une énergie propre et durable».

Par ailleurs, le responsable a annoncé que le Maroc abriterait, en juin 2025 à Agadir, d’un événement international consacré «à la gestion communautaire des forêts, à l’innovation technologique et aux mécanismes de financement durable». L’objectif sera de «favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, identifier les défis communs et proposer des leviers d’action concrets en appui aux orientations du Forum».

Par ailleurs, le Maroc a été élu en mai 2024 membre du bureau du Forum pour le biennium 2024-2026, pour représenter l’Afrique. Depuis 2000 et à l’initiative du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), le FNUF promeut «la gestion, la conservation et le développement durable de tous les types de forêts à travers le monde».