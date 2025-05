Maroc : Une production prévisionnelle de 4 800 tonnes de rose à parfum

La production prévisionnelle de la rose à parfum (rosa damascena ) est estimée à plus de 4 800 tonnes au titre de la campagne agricole 2024-2025 contre 3 500 tonnes en 2023-2024, a indiqué l'Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) de Ouarzazate.

La superficie cultivée en cette fleur au niveau de la province de Tinghir s’est élevée à 1 020 ha avec des exportations d’environ 60 tonnes, a précisé le chef du service de la production agricole à l'ORMVA de Ouarzazate, Abdellah Abdellaoui, lors d’un colloque scientifique tenu mercredi, en marge de la 60e édition du Salon international de la rose à parfum au Maroc (du 5 au 8 mai) à Kelâat M’Gouna.

La filière de la rose à parfum a bénéficié, dans le cadre du Plan Maroc Vert, de deux signes distinctifs d'origine et de qualité, dont l'appellation d'origine protégée «Rose de Kelâa M'gouna-Dadès» et «Eau de Rose de Kelâat M'Gouna-Dadès», concentrée notamment dans les communes d’Ait Sedrate Sahl Gharbia (31%), Khémis Dadès (29%), Ait Sedrate Sahl Charkia (19%), Kelâat M’Gouna (11%) et Ait Ouassif (10%), détaille Abdellah Abdellaoui.

Tout en appelant à promouvoir les recherches scientifiques afin de promouvoir cette filière, le responsable a mis l’accent sur certaines contraintes qui entravent toujours le développement de cette culture notamment, en ce qui concerne l’adoption de techniques peu développées dans le traitement de cette fleur et la concurrence illégale.

Organisé par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat avec la province de Tinghir et des partenaires nationaux et internationaux, le Salon international de la rose à parfum est placé cette année sous le thème «Filière de la rose à parfum : levier de développement durable dans le cadre de la stratégie, Génération Green».