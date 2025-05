Artisanat : Une convention pour dématérialiser les formalités d'exportation

Une convention de partenariat a été signée, mercredi à Rabat, pour la dématérialisation des formalités d'exportation des produits de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Ce texte a été paraphé par le secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, le secrétaire d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, le directeur général de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII), Abdellatif Amrani, et le directeur général de PORTNET S.A, Youssef Ahouzi.

La convention concerne le projet de digitalisation des formalités liées à la délivrance des certificats d'exportation des produits de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire via la plateforme PortNet et de celles liées à la souscription au registre des exportateurs de l'artisanat.

Initié par le ministère de l'Industrie et du commerce, ce projet est mis en œuvre en concertation avec le secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire qui est chargé du traitement des formalités d'octroi des certificats d'exportation et d'enregistrement au registre des exportateurs de l'artisanat, le guichet unique PortNet, en charge de la mise en œuvre technique et l'ADII pour l'échange électronique de ce certificat avec son système pour l'aboutissement des formalités à l'export des produits de l'artisanat.

Intervenant à cette occasion, Omar Hejira a souligné qu'il s'agit d'un pas de plus vers le renforcement de la compétitivité des exportateurs de l’artisanat national et de leur alignement avec les exigences du commerce international. De son côté, Lahcen Essaadi a indiqué que le secteur de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire constituait un levier stratégique du développement économique et social au Maroc.

Pour sa part, Abdellatif Amrani a mis en exergue l'importance de cette convention qui, pour lui, permettra de fluidifier les échanges commerciaux et de réduire considérablement les délais de traitement des dossiers d'exportation. Quant à Youssef Ahouzi, il s'est félicité de cette initiative qui permettra à la plateforme PortNet de proposer un ensemble de procédures administratives facilitant l'exportation des produits de l'artisanat.

Plusieurs initiatives de formation et de sensibilisation ont été organisées au profit des services de l’artisanat et des opérateurs du secteur, sous la coordination du ministère de l’Industrie et du commerce et avec l'encadrement des équipes de PortNet, afin d’accompagner le lancement de la phase expérimentale.