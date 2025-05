Maroc : Le PPS condamne le plan d’Israël visant à une occupation pérenne de la bande de Gaza

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a exprimé sa «ferme condamnation» de la décision du cabinet de sécurité israélien d’étendre son opération militaire, en vue de maintenir une présence pérenne de l’occupation dans la bande de Gaza. Lors d’une réunion tenue mardi 6 mai, le PPS a abordé divers sujets, celui-ci ayant été le premier point à l’ordre du jour. La formation d’opposition a ainsi fustigé la campagne militaire contre la zone assiégée, outre le déplacement forcé des citoyens palestiniens.

Dans ce sens, le PPS a alerté que ces mesures étaient plus «dangereuses que toutes les précédentes et que tout silence à leur égard serait inscrit dans l’Histoire comme une contribution au génocide contre un peuple, dont les droits les plus fondamentaux sont violés». Tout en notant «le rejet de ce nouveau plan, comme exprimé par d’autres pays», le parti a appelé la communauté internationale à «prendre des mesures efficaces, fortes, urgentes et concrètes pour mettre un terme à la folie sioniste qui a franchi toutes les limites et méprisé les fondements de l’humanité, ainsi que les règles de droit».

Dans ce sens, le PPS a condamné également les actions répétées de l’occupation israélienne dans les autres territoires palestiniens, en Cisjordanie et à Al-Qods, en plus du blocage de l’aide humanitaire, ainsi que la stratégie de famine et de destruction des infrastructures pour mettre à mort le peuple palestinien.

A ce titre, le parti a rappelé qu’il s’agissait de «véritables crimes de guerre qui nécessitent une reddition des comptes devant la Cour pénale internationale et qui appellent à intensifier la solidarité internationale avec le peuple palestinien».

Un plan d’occupation désavoué par plusieurs pays

A la lumière des dernières nouveautés, la réunion du bureau politique du PPS s’est tenue au lendemain d’informations sur un plan approuvé par le cabinet de sécurité israélien, dans la nuit de dimanche à lundi, concernant la présence élargie de l’occupation dans la bande de Gaza. Si le Maroc n’a pas encore formulé de déclaration officielle à ce sujet, il a précédemment affirmé que les violations du cessez-le-feu par Israël et la reprise des offensives constituaient un «défi» condamnable pour la paix, au vu de la «situation dangereuse et préoccupante» dans les territoires palestiniens.

Dans les médias hébreux, l’armée israélienne a nuancé la portée des objectifs, mais le Premier ministre Benyamin Netanyahu a bien confirmé qu’une nouvelle offensive «intensive» était en préparation. Par ailleurs, il a affirmé que «la population sera déplacée, pour sa propre protection». Citée par l’AFP, une source a par ailleurs fait savoir que le plan incluait notamment «la conquête de la bande de Gaza et le contrôle de territoires», avec un «départ volontaire des Gazaouis» du territoire palestinien.

A la suite de ces déclarations, six pays européens – l’Espagne, l’Irlande, la Norvège, la Slovénie, l’Islande et le Luxembourg –, ont dénoncé la démarche d’Israël, tout en rejetant «fermement tout changement démographique ou territorial» qui sera «une violation du droit international».

La France a également condamné l’initiative, tandis que la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a déploré une situation «intenable» à Gaza. Pour sa part, l’ONU a accusé Israël de se servir de l’aide humanitaire comme d’une «arme» de guerre.