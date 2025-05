L'Espagne mobilise 3,5 MMDH pour la station de dessalement de Casablanca

Le gouvernement espagnol a annoncé allouer 340 millions d'euros (environ 3,5 milliards de dirhams marocains) pour le financement du projet de station de dessalement d'eau de mer à Casablanca. Bénéficiant de ce soutien en tant que plus grand projet de ce type sur le continent africain, la première phase du chantier devrait être achevée d'ici février 2027.

Situé dans la zone côtière de Douar El Meharza, province d'El Jadida, ce projet est réalisé par un consortium incluant la société espagnole Acciona, ainsi que les entreprises marocaines Afriquia Gaz et Green of Africa, toutes deux relevant de Akwa Group. Le coût total s'élève à 887 millions d'euros, soit plus de 9,75 milliards de dirhams, pour fournir de l'eau dessalée à près 7,5 millions de personnes.

Le soutien financier espagnol s'articule autour de trois mécanismes principaux : un prêt de 250 millions d'euros du Fonds pour l'internationalisation de l'entreprise espagnole (FIEM) pour la conception, la construction et l'exploitation, une couverture allant jusqu'à 80% d'un prêt supplémentaire de 70 millions d'euros par l'Agence espagnole de crédit à l'exportation (Cesce), ainsi qu'un financement de 31 millions d'euros du Fonds espagnol d'investissement à l'étranger (FIEX) pour la contribution en capital d'Acciona.

L'annonce de ces fonds a été faite lors d'une cérémonie officielle à Casablanca, pour la signature de l'accord financier, en présence de la secrétaire d'État espagnole au Commerce, Amparo López Senovilla, ainsi que de la ministre marocaine de l'Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, en plus d'autres responsables marocains et espagnols.

Dans son discours, Amparo López Senovilla a réitéré l'engagement de l'Espagne à continuer de soutenir les efforts du Maroc pour moderniser ses infrastructures, selon l'agence de presse espagnole EFE. Parallèlement, Nadia Fettah Alaoui a souligné que cette usine de dessalement était «l'un des projets les plus emblématiques» de la stratégie nationale de gestion de l'eau, visant à produire 1,7 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par an d'ici 2030, contre une capacité actuelle de seulement 320 millions de mètres cubes.

Selon Acciona, l'avancement de la construction a atteint environ 20% à ce jour. La première phase de la station devrait permettre la production de 548 000 mètres cubes d'eau par jour d'ici début février 2027. La deuxième ajoutera une capacité supplémentaire de 274 000 mètres cubes par, jour d'ici août 2028, portant le total à 822 000 mètres cubes.