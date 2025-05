Espace aérien du Sahara : Victoire symbolique des alliés du Polisario en Espagne

La Chambre basse du Parlement espagnol a approuvé hier soir une proposition de loi non contraignante pour le gouvernement, concernant un possible transfert du contrôle de l'espace aérien du Sahara occidental au Maroc. Initiée par le groupe parlementaire du Parti populaire, la proposition a été adoptée avec 20 voix pour, 12 contre (issues du PSOE) et cinq abstentions, notamment de la part de la formation d'extrême droite Vox, rapportent des médias ibériques.

Le texte demande à l'exécutif d'informer les députés sur l'état des «négociations avec le Maroc». Le gouvernement doit s'assurer que «toute modification de la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental soit soumise à un débat parlementaire et bénéficie du soutien des organisations internationales compétentes».

Le gouvernement de Pedro Sanchez reste discret concernant les discussions avec le Maroc sur le contrôle de l'espace aérien du Sahara occidental. En réponse à une demande d'information du député Javier Armas sur ce sujet, l'exécutif a renvoyé l'auteur de la question écrite à la réponse donnée le 18 décembre 2023 par le ministre des Affaires étrangères lors de la plénière de la Chambre basse du Parlement.

José Manuel Albares avait alors exhorté le groupe parlementaire de EH Bildu (basque indépendantiste) à ne pas relayer «les intox du Parti populaire qui véhiculent d’étranges théories sur le transfert du contrôle de l’espace aérien du Sahara occidental au Maroc».

Le point 7 de la déclaration conjointe, issue des entretiens du 7 avril 2022 à Rabat entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, indique en effet que des «discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées» entre les deux pays.