Londres : La Marocaine Najat Mokhtar reçoit le Prix de la femme arabe 2025

La chercheuse marocaine Najat Mokhtar-Aguenaou a reçu, le 1er mai, le Prix de la femme arabe de l’année 2025 à Londres, en reconnaissance à son parcours scientifique et à son engagement pour la promotion de la science, ainsi que ses efforts en faveur de l’autonomisation des femmes dans la région. Depuis 1er Janvier 2019, elle est la première femme à être directrice générale adjointe et cheffe du département des sciences et des applications nucléaires, à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Native de Taounate, Najat Mokhtar-Aguenaou a tracé sa carrière scientifique et académique, qui l’a menée à des fonctions internationales. Après des études à l’Université Mohammed V de Rabat, elle obtient son doctorat en science des aliments à l’Université de Dijon (France), puis un deuxième en nutrition et en endocrinologie à l’Université de Laval (Canada). Elle effectue ensuite son postdoctorat à l’Université Johns Hopkins (États-Unis).

A l’initiative de la London Arabia Organisation, le Arab Women of the Year Award met en lumière les réalisations de femmes arabes dans les domaines des affaires, de la culture, des sciences ou de l’action humanitaire. La cérémonie est intervenue au lendemain du Arab Women’s Summit 2025, tenu au Lancaster House de Londres, près de de Buckingham Palace.