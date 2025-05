Un financement vert conjoint de 65 M€ pour soutenir la transformation environnementale au Maroc

Afin d'accélérer la transition écologique au Maroc, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé mardi l'octroi d'un financement vert pouvant atteindre 65 millions d'euros à la Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI). Cette initiative est soutenue par l'Union européenne, le Fonds vert pour le climat (GCF) et le Canada, dans le cadre du Partenariat à fort impact pour l'action climatique (HIPCA).

Ce financement s'inscrit dans le programme «Décarbonisation et Résilience climatique au Maroc» soutenu par l'Union européenne. Il inclut un ensemble de financements, comprenant 1,75 million d'euros du Fonds vert pour le climat et 2,4 millions d'euros du Canada, visant à soutenir les entreprises marocaines de toutes tailles dans leurs projets écologiques.

La BMCI devient ainsi la première banque marocaine à bénéficier du programme complet de financement vert via la Facilité de financement économique vert (GEFF) Plus. Ce programme a pour objectif d'accélérer la transformation environnementale et de renforcer l'inclusivité et l'investissement durable à travers le pays, selon un communiqué de la BERD.

Grâce à ce financement, la BMCI dirigera les fonds vers les entreprises marocaines, petites, moyennes et grandes, par le biais de sous-prêts. Cela leur permettra d'investir dans des technologies climatiques avancées et des pratiques commerciales durables, contribuant ainsi à la transition verte dans divers secteurs économiques.

En plus du financement, la BMCI bénéficiera d'un programme d'assistance technique et d'incitations à l'investissement financés par l'Union européenne et le Fonds vert pour le climat, afin de mettre en œuvre efficacement les fonds et de maximiser l'impact de cette initiative de financement vert.