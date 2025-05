UAE Moroccan Festival : Casablanca devient le carrefour des courses hippiques

La première édition du UAE Moroccan Festival a été célébrée récemment à l’hippodrome de Casa-Anfa, à l’initiative de la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) en partenariat avec le UAE President Cup Committee. Pour les organisateurs, il s’agit d’un «nouveau rendez-vous de référence dans le calendrier international du galop», alliant «excellence sportive, coopération stratégique et ouverture internationale».

Cette édition inaugurale a connu la présence de plus de 3 000 personnes, qui ont assisté aux huit courses réunissant des chevaux issus de plus de cinq pays. «Le niveau relevé des épreuves, l’ambiance dans les tribunes et l’engagement des participants ont souligné la réussite de cette première édition, saluée par les professionnels du secteur», se félicitent les organisateurs, dans un communiqué.

«Point d’orgue de la journée, la President of the U.A.E. Cup, course internationale inscrite en Groupe 3 et dotée de 250 000 euros, a tenu toutes ses promesses. Sur les 2 100 mètres de piste, c’est le cheval Buraak, propriété de Mohamed DAISSAOUI, entraîné par ce dernier et monté par Abderrahim Faddoul, qui s’est imposé avec maîtrise dans un final puissant», informe la même source.

La Abu Dhabi Cup a été un autre moment fort de cette édition, en tant que course internationale Listed sur 1 900 mètres, ayant vu la victoire nette de la jument Almohiba Fal, née et élevée au Maroc, propriété de FAL Stud, montée par Khalid Ibba et entraînée par Fatmi Ech-Charty.

Les autres courses ont été marquées par des performances et des duels tactiques, offrant ainsi un spectacle de haut niveau, à travers un programme équilibré entre pur-sang arabes et anglais. Directeur général de la SOREC, Omar Skalli a salué le succès d’une première édition, qui «confirme la capacité du Maroc à accueillir des rendez-vous hippiques de grande envergure».

Le responsable a ajouté que le succès de cet événement était une preuve de «l’intérêt partagé avec [les] partenaires émiratis de construire ensemble une filière plus forte, plus ouverte, et tournée vers l’avenir».

A ce titre, la SOREC envisage d’inscrire le UAE Moroccan Festival dans la durée, de manière à «renforcer l’attractivité du Maroc pour les grandes écuries internationales, hisser le niveau des compétitions et faire de Casablanca une scène incontournable du galop arabe».