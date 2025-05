Espagne : Expulsion d'un multirécidiviste marocain après 20 arrestations à Gérone

Les autorités espagnoles ont expulsé un citoyen marocain vers son pays suite à un ordre émis par le tribunal de Gérone, après avoir été reconnu coupable dans une série de crimes graves. L'individu en question, qui résidait illégalement dans la ville de Calonge, au nord-est de l'Espagne, avait été arrêté plus de 20 fois et faisait face à de multiples accusations, notamment de vol avec violence, cambriolage, recel de biens volés et résistance aux forces de l'ordre.

La police espagnole a indiqué que le détenu représentait une source de préoccupation pour les habitants en raison de son comportement agressif. Ils ont également révélé qu'il avait usurpé l'identité d'un autre citoyen vivant à Murcie, ce qui avait conduit ce dernier à recevoir des convocations judiciaires pour des crimes auxquels il n'avait aucun lien.

Le suspect marocain a été appréhendé dans une maison abandonnée avant d'être ensuite conduit à l'aéroport et expulsé vers le Maroc par avion.