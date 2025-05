L’ONDA lance un appel à manifestation international pour le nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V

L’Office National des Aéroports (ONDA) lance deux appels à manifestation d’intérêt internationaux pour la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, appelé à devenir la principale porte d’entrée du Maroc à l’approche de la Coupe du Monde FIFA 2030. Objectif : porter la capacité annuelle de l’aéroport de 15 à 35 millions de passagers d’ici 2030.

Doté d’un budget prévisionnel de 15 milliards de dirhams (1,6 milliard de dollars), ce terminal de dernière génération, prévu pour fin 2029, pourra accueillir à lui seul 20 millions de passagers supplémentaires par an. Il consolidera la position stratégique de Casablanca comme hub intercontinental reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques, et appuiera l’expansion de Royal Air Maroc.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie «Aéroports 2030» de l’ONDA, qui vise à moderniser les infrastructures avec des plateformes plus intelligentes, durables et connectées. Le futur terminal intégrera les dernières innovations en matière de fluidité du parcours passager, d’efficacité énergétique, de résilience climatique et de performance opérationnelle. Il sera aussi relié au réseau TGV, permettant de relier Rabat en 30 minutes et Marrakech en moins d’une heure.

Pour mener à bien ce chantier stratégique, l’ONDA lance deux appels à manifestation d’intérêt internationaux :

Un Gestionnaire de Programme pour la supervision du projet (terminal, pistes, zones annexes) et la coordination des parties prenantes.

Un constructeur ou groupement chargé de l’ingénierie détaillée et de la réalisation du terminal, incluant l’intégration des systèmes fournis par des tiers.

Avec ce chantier structurant, le Maroc affirme son ambition de faire du transport aérien un levier majeur de développement économique, touristique et d’influence régionale.