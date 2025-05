Services gouvernementaux électroniques : Le Maroc parmi les pays à «maturité moyenne» (CESAO)

La Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO) a classé le Maroc parmi les pays ayant un niveau moyen de maturité dans les services gouvernementaux électroniques et mobiles. Cette classification fait partie de la sixième édition de l'Indice de maturité des services gouvernementaux électroniques et mobiles 2024, publiée le lundi 5 mai 2025, qui inclut 17 pays arabes.

Cet indice se fonde sur des données collectées à partir de questionnaires préparés par des représentants des institutions gouvernementales dans les pays participants. Il mesure les niveaux de développement des services gouvernementaux numériques à travers trois piliers principaux : la disponibilité et le développement des services, l'utilisation et la satisfaction des utilisateurs, et l'étendue de l'accès public.

Les pays participants ont été divisés en quatre groupes : le premier à maturité précoce, avec des valeurs inférieures à 0,25, comprenant la Syrie, la Libye, la Mauritanie, le Yémen et la Somalie ; le deuxième à maturité moyenne, avec des valeurs entre 0,25 et 0,50, incluant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Palestine et l'Irak ; le troisième à maturité avancée, avec des valeurs entre 0,50 et 0,75, regroupant Oman, Bahreïn, le Koweït et la Jordanie ; le quatrième groupe à maturité très avancée, avec des valeurs entre 0,75 et 1, comprenant l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

Dans le sous-indice relatif à la «disponibilité et au développement des services», le Maroc a maintenu sa position dans la deuxième catégorie, indiquant une infrastructure numérique en expansion mais nécessitant des améliorations. Concernant l'utilisation des services et la satisfaction des utilisateurs, le pays a également conservé sa position dans la catégorie de maturité moyenne, tandis que ceux avancés dans cet aspect incluent l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

En ce qui concerne l'accès public, le Maroc s'est classé dans la troisième catégorie (entre 0,50 et 0,75), aux côtés de pays comme la Jordanie, l'Algérie et la Tunisie.