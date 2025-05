Chine : Des étudiants marocains finalistes du concours mondial Tech4Good de Huawei

Une équipe d’étudiants marocains s’est qualifiée pour la finale du concours international Tech4Good, organisée par Huawei en Chine en avril 2025. Cette performance illustre une nouvelle fois le dynamisme des jeunes talents marocains dans le secteur de l’innovation numérique. La nouvelle a été annoncée par Huawei Maroc, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

L’aventure des étudiants a commencé à Essaouira, dans le cadre du programme «Seeds for the Future», mis en place par Huawei pour former la jeunesse aux technologies émergentes. Au fil des différentes étapes régionales du concours en Afrique du Nord, qui a rassemblé 160 participants venus de 17 pays, l’équipe marocaine s’est distinguée par la pertinence et la qualité de son projet.

Sélectionnés parmi 18 candidats nationaux, les six membres de l’équipe ont présenté un projet baptisé «Smart Aquaponics», qui conjugue Internet des objets (IoT) et cloud computing pour concevoir un modèle de production alimentaire durable. Cette solution permet une gestion intelligente de l’eau et des nutriments, offrant une réponse concrète aux enjeux liés à la rareté des ressources hydriques.

D’après un communiqué de Huawei Maroc, cette innovation répond de manière «pratique et intelligente aux défis mondiaux liés à la pénurie d’eau». Le projet a retenu l’attention du jury pour son caractère novateur, sa maturité technique, mais aussi pour l’engagement des étudiants en faveur du développement durable.

Les jeunes innovateurs sont issus de plusieurs établissements d’enseignement supérieur de renom : l’Université Al Akhawayn, l’Université Moulay Ismail de Meknès, l’Université Ibn Tofail de Kénitra et l’école Suptech Santé.

À l’occasion de la phase finale, l’équipe s’est rendue en Chine où elle a bénéficié d’un programme intensif incluant des visites dans de grandes entreprises technologiques, dont le siège de Huawei, ainsi que des ateliers de formation avancée et des séances de mentorat avec des experts internationaux. Ces moments d’échange ont permis aux étudiants de renforcer leur projet avant sa présentation devant le jury international.