New York : La RAM va opérer depuis The New Terminal One de l'aéroport JFK

Royal Air Maroc et The New Terminal One (NTO) - le nouveau terminal 1 de l'aéroport international John F. Kennedy (JFK) de New York-, ont signé un partenariat stratégique permettant à la compagnie aérienne nationale d'opérer ses vols à partir du nouveau terminal 1, et ce à compter de juin 2026, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance aux États-Unis.

Ce partenariat à long terme s'inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à renforcer les liens transatlantiques entre l'Afrique et les Amériques, tout en offrant une expérience client améliorée via l’une de ses portes d’entrée internationales majeures, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

En effet, The New Terminal One représente une composante clé du projet de transformation de l'aéroport JFK, mené par l'Autorité aéroportuaire de New York et du New Jersey. Fort d'un investissement de 19 milliards de dollars, ce projet d'envergure internationale ambitionne de faire de l'aéroport JFK une porte d’entrée mondiale.

Le projet prévoit également la création de deux nouveaux terminaux, la modernisation et l’extension de deux terminaux existants, un nouveau centre de transport terrestre et un réseau routier entièrement repensé et simplifié.

Actuellement, Royal Air Maroc assure ses vols vers Casablanca depuis le Terminal 1 existant à l'aéroport JFK à raison de deux fréquences par jour, à bord des appareils Boeing 787. À compter de juin 2026, la compagnie aérienne sera relocalisée au niveau du nouveau terminal 1.

La RAM est le premier membre de l'alliance oneworld à choisir le nouveau terminal 1 et rejoint une communauté croissante de compagnies aériennes leaders qui opéreront depuis ce terminal comme Air France, KLM, Etihad, LOT Polish Airlines, Korean Air, EVA Air, Air Serbia, SAS, Neos, Philippine Airlines, Turkish Airlines, Air New Zealand et Air China.