Ilyas Akhomach nommé nouvel ambassadeur pour OK Mobility

La société espagnole OK Mobility, leader dans les solutions de mobilité, a annoncé que l'international marocain Ilias Akhomach (Villarreal) faisait désormais partie de ses ambassadeurs officiels. Cette initiative vise à renforcer la présence de la marque et à l'associer à des valeurs de jeunesse, de dynamisme et d'ouverture culturelle.

Cette collaboration intervient à un moment où OK Mobility poursuit son expansion internationale, ayant récemment ouvert une nouvelle succursale à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, suite au succès de sa première à Marrakech en 2023.

Akhomach, l'un des talents marocains les plus prometteurs de sa génération, a exprimé sa joie face à ce partenariat. De son côté, Othman Ktiri, PDG d'OK Mobility, a accueilli avec enthousiasme l'arrivée de l'international marocain.

Akhomach contribuerait ainsi à la future campagne promotionnelle de la marque, aidant à promouvoir les valeurs soutenues par OK Mobility.