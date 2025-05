Malgré les menaces, une société finlandaise refuse de quitter le Sahara

La liste des groupes industriels qui résistent aux pressions des alliés du Polisario s'allonge avec l'arrivée au Sahara occidental de l'entreprise finlandaise Wärtsilä. Celle-ci a affirmé à Helsinki son engagement à maintenir son partenariat avec l'Office National de l'Électricité et de l'Eau, suscitant la colère de la Western Sahara Resource Watch (WSRW), une ONG proche du Polisario.

En juillet 2024, le groupe finlandais a signé un contrat de cinq ans avec l'ONEE pour la maintenance des centrales électriques de Tan-Tan et Dakhla. «Dakhla est située sur un territoire entièrement contrôlé et administré par les autorités marocaines, loin de toute zone de conflit potentiel», a répondu Wärtsilä aux appels pressants de retrait du Sahara. L'entreprise a souligné que sa direction «a examiné les récentes déclarations de certains pays et conclu que des progrès sont réalisés concernant la situation géopolitique».

Le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio, s'est rendu au Maroc du 25 au 28 avril, juste après l'arrivée, le 23 avril à Helsinki, du ministre algérien des Affaires étrangères.

La Finlande considère le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental comme «une bonne base pour une solution» au différend régional. Cette position a été exprimée en août 2024 à Helsinki par Mme Elina Valtonen lors d'une rencontre avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

La semaine dernière, un haut responsable du Polisario a explicitement menacé les «touristes et investisseurs étrangers» se rendant au Sahara.