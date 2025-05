Islamophobie : 53 ans de prison pour un Américain qui a tué un enfant d’origine palestinienne

Joseph Czuba a été condamné dans l’Illinois (États-Unis) à 53 ans de prison, pour le meurtre aggravé et à caractère islamophobe d’un enfant d’origine palestinienne. Selon CNN, la justice vient de confirmer officiellement la peine prononcée en février dernier à l’encontre du mis en cause, aujourd’hui âgé de 73 ans, pour des faits qui se sont produits près de Chicago, en octobre 2023. Selon l’accusation, «il aurait agi sous l’influence d’un discours anti-musulman diffusé par une radio conservatrice».

Le tribunal a retenu les chefs d’accusation de «meurtre aggravé en raison de la religion» et «tentative de meurtre», puisque l’assaillant a visé le petit garçon, Wadee Alfayoumi, et sa mère âgée de 32 ans, blessée mais secourue. L’enfant a été sauvagement attaqué, quelques jours après le 7 octobre et le début de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza. La victime et sa mère, une américano-palestinienne, logeaient dans une maison où le tueur louait des chambres. Le mis en cause s’en était d’abord pris à la maman en lui assénant une douzaine de coups de couteau. «Vous, les musulmans, vous devez mourir», avait-il crié.

L’enfant avait quant à lui essuyé vingt-six coups de couteau, avant de succomber à ses blessures à l’hôpital. L’homme aurait expliqué son passage à l’acte par le fait que les musulmans «ne pouvaient pas rester» dans sa maison. Alors président des Etats-Unis, Joe Biden avait condamné le meurtre, tandis que le bureau du shérif du comté de Will avait qualifié l’attaque d’«odieuse».