Espagne : Les alliés du Polisario réclament une «solution européenne» à la question du Sahara

Hier, la question du Sahara occidental a été au cœur des discussions dans les deux Chambres du Parlement espagnol. Une demande inédite a émergé lors de ces débats : celle du sénateur Luke Uribe-Etxebarria, membre du Parti nationaliste basque, qui a plaidé pour une implication de «l’Union européenne, et non seulement de l’Espagne», dans la résolution de ce conflit. «L'Europe doit prendre des mesures décisives pour garantir justice et liberté au peuple sahraoui, au lieu de soutenir des positions qui prolongent le conflit», a-t-il affirmé.

En présence du ministre espagnol des Affaires étrangères, le sénateur basque a exhorté le gouvernement de Pedro Sanchez à soutenir «une solution fondée sur la Charte des Nations unies pour la dernière colonie du monde, en respectant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination pour choisir son avenir».

De son côté, José Manuel Albares a présenté aux députés et sénateurs la «Stratégie Espagne-Afrique 2025-2028». Le document ne mentionne pas la question du Sahara. Pour rappel, le chef de la diplomatie avait invité les Nations unies, quelques semaines auparavant, à «proposer une solution» à ce différend régional.