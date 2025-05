Zagora : Les agriculteurs en quête de soutien après les récoltes endommagées par la tempête

Un représentant de la Chambre d'agriculture et des associations d'irrigation dans la zone de Faija, province de Zagora, a lancé un appel urgent au ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi qu'au gouverneur provincial, pour une intervention rapide afin de dédommager les agriculteurs touchés par l'orage qui a frappé la région, il y a une semaine.

Selon cette requête, consultée par Yabiladi, les exploitants touchés ont appelé à des mesures urgentes pour atténuer les effets de la violente tempête qui a frappé plusieurs zones de la province, en particulier les régions de Bouzgar, Regab Ntel et Tagourt à Faija, relevant de la commune de Ternata .

La tempête, accompagnée de fortes pluies et de grêlons, a endommagé la majeure partie des cultures, celles de dattes (dattiers), divers types de courges, ainsi que la pastèque, à hauteur de 80%. Les pertes ont également touché les cultures céréalières telles que le blé et l'orge, en plus de celles maraîchères estivales.

Les dégâts ont également concerné la totalité de la récolte de tomates, outre un arrêt soudain de réception des demandes de soutien, ce qui a aggravé la situation des agriculteurs. Certains élevages ont par ailleurs péri, en plus des cultures de henné endommagées, de même que les panneaux solaires utilisés dans les systèmes d'irrigation. D'autres agriculteurs ont également enregistré des pertes importantes dans les cultures fourragères, les obligeant à acheter des aliments dans des conditions économiques difficiles.

Les parties touchées ont souligné que cette catastrophe naturelle a laissé des impacts sociaux et économiques considérables, nécessitant une intervention urgente et efficace pour assurer la continuité des activités agricoles et protéger les moyens de subsistance de centaines de familles rurales à Faija.