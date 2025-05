Coupe du Monde 2030 : La Gauche Républicaine de Catalogne conteste l'organisation au Maroc

La Gauche Républicaine de Catalogne (Esquerra Republicana) s'apprête à soumettre ce mardi une proposition au Parlement espagnol, visant à remettre en cause l'organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc. Selon les médias espagnols, cette initiative met en avant les «restrictions sévères à la liberté d'expression et de réunion» au Maroc, ainsi que la criminalisation persistante des relations homosexuelles dans le royaume.

Présentée dans le cadre d'une proposition non contraignante au sein de la Commission des affaires étrangères, cette initiative critique le manque d'engagement des trois pays organisateurs (Espagne, Portugal et Maroc) à garantir les droits de l'homme dans les pays hôtes. En réponse, la Gauche Républicaine exhorte le gouvernement espagnol à adopter une position ferme et proactive.

Les auteurs de l'initiative, Francesc-Marc Álvaro Vidal, Jordi Salvador i Duch et Etna Estrems Vayos, insistent sur l'urgence pour le gouvernement espagnol de définir des «stratégies claires et contraignantes» afin d'assurer la protection des droits de l'homme et prévenir toute violation durant le tournoi.

La proposition appelle également le parlement à exiger du gouvernement espagnol qu'il suspende la désignation de l'Arabie Saoudite comme hôte de la Coupe du Monde 2034, tant que les droits humains et les conditions de travail des travailleurs, notamment les migrants, ne seront pas garantis.