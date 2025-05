Blackout électrique en Espagne : Les médias algériens accusent le Maroc et contredisent Pedro Sánchez

En Algérie, c'est désormais entendu : le Maroc est le coupable idéal de chaque crise régionale. Récemment, les médias ont rapidement relayé une histoire accusant le Maroc, aux côtés d'Israël, d'une cyberattaque qui aurait causé la panne d'électricité en Espagne, décrite comme «des représailles» à la position pro-palestinienne de Madrid.

Une affirmation péremptoire vite contredite par les déclarations du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a remercié le Maroc et la France pour leur aide en fournissant de l'électricité au sud et au nord de l'Espagne durant la crise de la semaine dernière.

Malgré cette parole officielle espagnole, le journal El Chourouk, proche des autorités algériennes, a publié un article réfutant les propos de Sánchez. Le journal affirme que «les Espagnols ont démenti les mensonges du Makhzen».

«Le Makhzen a suscité moqueries et dérision en Espagne après avoir annoncé avoir aidé l'Espagne en lui fournissant de l'électricité durant le blackout. Dès l'annonce, une vague de moqueries a balayé les médias et les réseaux sociaux, réfutant les allégations marocaines.» El Chourouk

Pour justifier ses affirmations, le journal a publié des statistiques douteuses, prétendant que «le Maroc possède l'un des pires réseaux électriques au monde, avec des coupures et fluctuations quotidiennes dans la moitié de ses villes, qu'un tiers de sa population n'utilise l'électricité que la nuit à cause des tarifs élevés, et qu'un quart, principalement en zones rurales, n'a pas accès à l'électricité, selon l'Organisation mondiale de l'énergie et les Marocains eux-mêmes».

El Chourouk a cité un article du journaliste espagnol Ignacio Cembrero, connu pour son hostilité envers le Maroc, le qualifiant de «plus grand journaliste espagnol», qui a contesté les déclarations du Premier ministre espagnol, affirmant que c'est «le réseau marocain [qui] a été sauvé, et non l'inverse. La panne d'électricité a nécessité un ajustement immédiat du système électrique marocain, qui a été exécuté avec succès».

El Chourouk a poursuivi en affirmant que le Premier ministre espagnol avait remercié le Makhzen pour une «assistance imaginaire» dans la fourniture d'électricité à l'Espagne.

Les médias espagnols confirment le rôle crucial du Maroc

Contrairement aux affirmations des médias algériens, les principaux journaux espagnols ont mis en avant le soutien marocain à l'Espagne. Selon le journal El País : «Le Maroc, qui dépend généralement de l'Espagne pour satisfaire ses besoins croissants en électricité, a mobilisé jusqu'à 38 % de sa capacité de production lundi après-midi (28 avril) pour envoyer de l'énergie, afin de rétablir les approvisionnements interrompus par la panne dans le sud de la péninsule ibérique.»

Le journal El Independiente a noté qu'au moment de la panne, le Maroc «importait environ 778 mégawatts d'électricité du réseau espagnol». Mais en «un temps record, le Maroc a réussi à se protéger d'une coupure totale de l'approvisionnement en électricité espagnole, un incident sans précédent qui a duré 12 heures et a servi de bouée de sauvetage pour la 'péninsule ibérique'». Le journal a expliqué que le Maroc a exporté 5,45 % de l'électricité disponible sur le marché espagnol, générée à partir d'un mélange de charbon et de gaz naturel.

L'Espagne et le Maroc sont reliés par deux liaisons électriques d'une capacité de 400 kilovolts, offrant une capacité totale de 1400 mégawatts, mises en place en 1998. Une troisième liaison est en projet pour 2028. Le Royaume envisage également des connexions avec la France et la Mauritanie.

Pour assurer l'indépendance énergétique du Maroc, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a récemment lancé un appel d'offres pour développer l'infrastructure gazière nationale, incluant la construction du premier terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) au port de Nador West Med.

Le Royaume aspire également à construire un gazoduc africain atlantique depuis le Nigeria, un projet que l'Algérie considère irréalisable, tout en promouvant son propre projet de transport de gaz du Nigeria à la Méditerranée via le Niger, malgré des relations tendues avec ce dernier, qui ont conduit au rappel des ambassadeurs.

Cette campagne médiatique n'est pas une première. Elle s'inscrit dans une série d'accusations récurrentes lancées par les médias officiels ou pro-gouvernementaux en Algérie, visant le Maroc à chaque crise ou incident. L'intensité de ces attaques médiatiques augmente chaque fois que le Maroc réalise des avancées diplomatiques sur la scène internationale concernant le conflit du Sahara occidental.