Marseille : Le Forum Europe - Afrique s’ouvre avec le Maroc comme pays d’honneur

La quatrième édition du Forum Europe-Afrique, rendez-vous d’affaires réunissant à Marseille (sud-est de la France) chefs d'entreprises, investisseurs et décideurs des deux continents, s’est ouverte, mardi au Palais du Pharo de la cité phocéenne, avec le Maroc comme pays d’honneur.

Le royaume est représenté à ce conclave, organisé par la publication économique française La Tribune et la Métropole Aix Marseille Provence, sous le thème «Innovons ensemble», par le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, et l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitaïl.

Plusieurs décideurs économiques et des dirigeants d’entreprises publiques prennent part également à ce forum, notamment le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Chakib Alj, le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, le CEO du groupe Tanger Med, Mehdi Tazi Riffi et le directeur général de Casablanca Finance City (CFC), Saïd Ibrahimi.

«Liés par des ressources complémentaires et des intérêts communs, les deux continents doivent savoir faire preuve d’audace, d’esprit d’innovation et de capacité à inventer un nouveau modèle», soutiennent les organisateurs, partant de la conviction qu’«avec la Méditerranée en trait d’union et en richesse partagée, la volonté de jouer un rôle dans la prochaine décennie est possible, à condition de savoir poser les bases d’une coopération équitable».

Sur une journée, les participants débattront, entre autres, du financement de l’innovation, «Quelle stratégie de coopération pour la Méditerranée ?», «Le port méditerranéen peut-il être un modèle ?», «L’Europe-Afrique est-elle capable de défier le nouvel ordre mondial ?», «Codéveloppement, rôle des entreprises et éducation : quel triptyque gagnant pour les deux rives de la Méditerranée ?», ou encore «Agenda 2063 : une nouvelle ère pour le bloc Europe-Afrique ?».