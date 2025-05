Espagne : Le dernier suspect marocain dans le meurtre de deux gardes civils passe aux aveux

Abdennour El Hichou, le dernier suspect parmi les mis en cause marocains dans le meurtre de deux gardes civils espagnols, renversés par des trafiquants de drogue à bord d'une embarcation pneumatique à Barbate, a avoué son implication. Dans ses déclarations, il a indiqué que «c'était la première fois» qu'il montait «à bord d'un bateau rapide utilisé pour le narcotrafic».

Lors de son interrogatoire, le dernier fugitif, qui a trouvé refuge au Maroc depuis plus d'un an, a admis qu'il se trouvait sur le bateau avec les trois autres suspects interpellés. Il a précisé qu'ils ne dormaient que deux ou trois heures par jour et restaient sur le bateau pendant près de vingt jours avant l'incident, qui a eu lieu le 9 février 2024. Ses déclarations ont par ailleurs confirmé que «Karim était le pilote du bateau», après la présence initiale d'un individu de nationalité espagnole.

Abdennour El Hichou a également décrit une fatigue extrême et une déshydratation, arguant qu'il n'aurait pas été autorisé à retourner à terre. «Nous n'avons fait qu'un seul voyage et quand nous avons remarqué que les autres bateaux partaient, nous avons suivi», a-t-il déclaré.

L'accusé a également révélé qu'après l'incident, il s'est rendu dans la ville de Sanlúcar de Barrameda, où il a passé deux jours avant d'apprendre la mort des deux gardes civils trois jours plus tard, par le biais des informations télévisées.

Quant à la raison pour laquelle il s'est rendu aux autorités espagnoles, il l'a attribuée au décès de son père et à son désir de coopérer avec la justice. Le mis en cause a avancé avoir été à bord pour le trafic de cigarettes et non de drogues.