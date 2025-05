Diplomatie marocaine : le Sahara au cœur d’un partenariat Afrique-Europe débattu à Bordeaux

Une conférence s’est tenue vendredi soir à Bordeaux autour de l’ouvrage Le Sahara marocain : «Terre de lumière et d’avenir», signé par l’universitaire franco-suisse Jean-Marie Heydt. L’événement, initié par le consulat général du Maroc en partenariat avec l’Institut culturel africain, a rassemblé chercheurs, élus, diplomates, entrepreneurs et membres de la communauté marocaine.

Jean-Marie Heydt a invité les participants à mieux appréhender la réalité du terrain, soulignant l’enracinement du Sahara dans son identité marocaine et sa vocation africaine. Il a mis en avant le développement économique des provinces du Sud, y voyant le socle d’un projet «africain planétaire et civilisationnel». Selon lui, les projets structurants, comme le port de Dakhla Atlantique, incarnent une volonté royale de promouvoir une coopération sud-sud innovante et équitable.

Le conférencier a évoqué une stratégie géostratégique visant à faire du Sahara un hub entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, soutenue par la montée en puissance des entreprises marocaines dans la finance, les énergies vertes et les infrastructures.

Abdou Khadre Sall, entrepreneur sénégalais, a insisté sur la nécessité pour la Nouvelle-Aquitaine de s’investir dans des projets de développement en lien avec le Maroc. Il a salué «la diplomatie agissante du Royaume» et l’Initiative Atlantique, soulignant que «l’avenir de l’Europe se dessine aussi par un partenariat de réciprocité avec l’Afrique».

En visioconférence depuis Dakhla, Ahmed Kathir, du CRI Dakhla-Oued Eddahab, a évoqué les opportunités d’investissement dans la région, notamment dans les énergies vertes, en ligne avec les objectifs européens de décarbonation.

Alain Dupouy, président d’Objectif Afrique Avenir, a plaidé pour une intensification de la coopération décentralisée, plus rapide et souple que les démarches interétatiques.

Enfin, la consule générale du Maroc à Bordeaux, Nouzha Sahel, a rappelé que «le Sahara marocain n’est pas seulement une région du sud du Royaume», mais un espace stratégique au cœur d’un projet royal de développement durable et de coopération régionale.