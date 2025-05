Amine Tahraoui s’entretient avec la directrice régionale de l’OMS pour le Moyen-Orient

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le Moyen-Orient, Hanane Hassan Balkhi, en visite de travail au Maroc.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre le royaume et l’OMS, en tant qu’acteur principal dans la mise en œuvre de programmes sanitaires et de projets communs à l’échelle locale et régionale.

Dans une déclaration à la presse, Amine Tahraoui a indiqué que le Maroc connaît une réforme profonde et globale de son système de santé, à travers sa restructuration, le renforcement de la justice sociale en matière d'accès aux services de santé, notamment par le biais du projet de généralisation de la couverture médicale et l’élargissement progressif de la base de la protection sociale.

Le ministre a souligné aussi la ferme détermination du Maroc à soutenir toutes les initiatives régionales et internationales visant à promouvoir la santé publique, à réaliser le développement social durable et à promouvoir l’innovation au service des peuples de la région et du monde.

Dans une déclaration similaire, Balkhi a exprimé le soutien de l’OMS à la réforme du système de santé au Maroc, saluant la vision royale éclairée visant à promouvoir la santé et soutenir la souveraineté sanitaire du continent africain.

Elle a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la coopération et du partenariat entre le Maroc et l’OMS afin de réaliser les objectifs communs en matière de santé publique et de développer les systèmes de santé dans la région, en conformité avec des ambitions axées sur la santé pour tous.

Balkhi a, dans ce cadre, appelé à renforcer la coopération dans le but de lancer de nouvelles initiatives, soulignant le rôle du Maroc en tant que trait d’union entre son organisation et les pays africains et modèle en matière de santé publique et de coopération internationale.