L’EAC fête 20 ans d’audace architecturale à Casablanca

L’École d’Architecture et de Paysage de Casablanca (EAC) a célébré ses 20 ans lors d’une cérémonie symbolique à l’Église du Sacré-Cœur. L’événement a coïncidé avec la remise des diplômes de la 13e promotion d’architectes et paysagistes, dans une atmosphère à la fois festive et engagée.

Créée en 2004 à l’initiative de l’État, l’EAC revendique depuis sa fondation une pédagogie fondée sur l’audace : croiser les disciplines, faire dialoguer les cultures, replacer l’humain et le territoire au cœur de l’apprentissage. «Vingt ans plus tard, cette audace reste notre boussole», a déclaré son Directeur Général, Dr. Ahmed Laaroussi.

Avec 350 diplômés, 400 étudiants et un corps professoral de 20 nationalités, l’école s’impose comme une référence nationale et internationale. Reconnue par l’État depuis 2017 et intégrée au réseau Honoris United Universities depuis 2018, l’EAC allie enracinement local et ouverture mondiale. En 2023, sa filière Architecture du Paysage a obtenu la reconnaissance de l’IFLA, soulignant son engagement en faveur des villes durables.

La journée a été ponctuée par une table ronde sur le rôle de l’architecte dans la société, animée par Karim Dronet, avec les contributions de Mohamed Fikri BenAbdallah, Mounia Bennani et Lotfi Sidi Rahal.

Autre annonce marquante : l’ouverture prochaine d’une annexe au sein du campus Honoris de Casa Anfa, conçue comme un espace d’expérimentation urbaine, en complément du site historique.

Enfin, la 13e promotion a été baptisée du nom de Mourad Ben Embarek (1939–2011), figure emblématique de l’architecture marocaine, inaugurant une nouvelle tradition honorifique annuelle à l’EAC.

L’école affirme ainsi sa continuité et sa vocation : former des bâtisseurs engagés face aux défis du territoire.