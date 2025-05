Melilla : Le ministre espagnol inaugure la «frontière intelligente» avec des technologies biométriques

Le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande-Marlaska, se rendra ce mercredi à Melilla pour visiter les nouvelles installations de la «frontière intelligente» au poste terrestre de Beni Ansar. Selon l'Agence EFE, le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé que Grande-Marlaska arrivera à 11h30 pour découvrir le système technologique «d'entrée/sortie», conçu pour automatiser le contrôle des passages frontaliers grâce à des technologies de surveillance biométrique.

Ce dispositif vise à renforcer la sécurité et à fluidifier le passage aux frontières. D'après les chiffres de la Police nationale datant d'octobre dernier, plus de quatre millions de personnes et 760 000 véhicules ont traversé ce point au cours de l'année écoulée.

Parmi les fonctionnalités de ce système à la «frontière intelligente» de Melilla figurent la lutte contre le vol d'identité et l'utilisation frauduleuse de documents de voyage, la prévention de l'entrée de personnes ne remplissant pas les conditions requises, ainsi que l'identification des individus dépassant la durée de séjour autorisée.

Le système contribue également à la prévention, la détection et l'enquête sur les crimes terroristes ou autres délits graves, en fournissant des informations cruciales pour les enquêtes concernant les personnes ayant franchi les frontières extérieures de l'Union européenne.

Avant de se rendre à la frontière intelligente, le ministre tiendra une réunion de coordination opérationnelle avec des hauts responsables de la Police nationale et de la Garde civile à Melilla, ainsi qu'avec la déléguée du gouvernement, Sabrina Moh.

C'est la première visite du ministre à Melilla depuis le 17 avril 2023, après la tragique tentative de franchissement de la frontière le 24 juin 2022, qui avait causé la mort de 23 migrants, selon les chiffres officiels marocains.