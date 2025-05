Italie : Le Maroc prend part à l’Exposition internationale d’architecture biennale de Venise

Le Maroc prend part à la 19e Exposition internationale d’architecture – biennale de Venezia, qui se tiendra de mai à novembre 2025. Cette participation constitue une opportunité pour mettre en valeur le riche patrimoine architectural du royaume, ainsi que l’innovation marocaine au niveau international. A cette occasion, le pays présentera à l’Arsenale l’exposition «Materiae Palimpsest», conçue par les architectes marocains Khalil Morad El Ghilali et El Mehdi Belyasmine.

Selon Villa Giardini, ce projet explore le thème de «l’architecture de la terre» en combinant l’artisanat traditionnel avec les technologies contemporaines. Ce sera «une expérience immersive dans l’art de la construction en terre, mettant en valeur sa durabilité, sa flexibilité et sa beauté intrinsèque». Selon la même source, cet espace mettra en évidence «comment l’utilisation de la terre, un matériau local et renouvelable, incarne les principes d’un système en boucle fermée, minimisant les déchets et maximisant l’utilisation des ressources à différentes échelles».

Les deux architectes explorent également comment ces pratiques anciennes peuvent être adaptées au monde actuel, tout en célébrant le potentiel durable de la terre en tant que matériau de construction. Le projet rend ainsi hommage à des traditions enracinées dans le tissu culturel local, illustrant une expression de l’identité marocaine, façonnée par sa géographie et sa mémoire.

Par ailleurs, l’objectif sera de créer un dialogue entre les artisans locaux, dépositaires des techniques traditionnelles, ainsi que les architectes et les ingénieurs qui utilisent des outils de pointe. L’exposition démontrera comment cette agrégation de connaissances peut donner naissance à de nouvelles formes architecturales, qui préservent et font évoluer les méthodes anciennes, tout en exploitant les opportunités offertes par les technologies.

Au centre du pavillon, des hologrammes montreront deux artisans, qui perpétuent des gestes ancestraux. L’espace accueillera également les œuvres de l’artiste marocaine Soumiya Jalal. La participation du Maroc est le fruit d’une collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et celui de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.