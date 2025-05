Le ministre délégué à l’Intérieur mauritanien au Maroc

Le ministre mauritanien délégué à l'Intérieur, chargé de la Décentralisation et de la Promotion du Développement Local, Yacoub Salem Vall, est en visite au Maroc pour quatre jours. Ce lundi, il a été reçu à Rabat par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont échangé sur l'expérience marocaine en matière de régionalisation avancée et de décentralisation. Ils ont également discuté des moyens d'élargir et de renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine clé, selon un communiqué du ministère marocain de l’Intérieur.

Laftit et Vall ont exprimé leur volonté commune de créer des partenariats dynamiques entre les collectivités locales des deux pays. Ils envisagent de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques dans des secteurs tels que la gestion des déchets solides, les services locaux, le développement urbain, la planification territoriale et la transformation numérique.

Yacoub Salem Vall est accompagné d'une délégation comprenant le directeur général de la décentralisation et du développement local, le président de l'Association des maires de Mauritanie, le deuxième vice-président de l'Association des régions de Mauritanie, ainsi que le président du groupe parlementaire pour la décentralisation.

Cette visite intervient dans un contexte de relations excellentes entre les deux pays, comme l’a souligné le 26 mars à Rabat le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, après sa rencontre avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Depuis le 20 décembre, les ministres des deux gouvernements se sont rencontrés à plusieurs reprises. Rabat et Nouakchott prévoient de réaliser des projets stratégiques dans les domaines de l'énergie, des infrastructures routières et portuaires, ainsi que dans le dessalement de l'eau.