Pays-Bas : Une pièce de théâtre rend hommage aux soldats marocains de la Seconde guerre mondiale

Les acteurs et créateurs de théâtre de Dordrecht, Marcos Valster Da Costa Ferreira et Mahfoud Mokaddem / Ph. Frank de Roo

Aux Pays-Bas, la nouvelle pièce de théâtre de Mahfoud Mokaddem et Marcos Valster Da Costa Ferreira, «Gharib», rend hommage aux soldats marocains morts dans la Seconde guerre mondiale. Inspirée de personnages réels, la création est le fruit d’un cheminement basé sur l’histoire de deux combattants, morts en mer il y a quatre-vingt ans. Dans le temps, leurs corps ont été rejetés dans le sud des Pays-Bas et ils ont été enterrés à Kapelle. En septembre 2023, les deux jeunes créateurs se sont rendus au cimetière militaire français et ont vu, pour la première fois, les sépultures des deux soldats.

Mahfoud Mokaddem et Marcos Valster Da Costa Ferreira sont des amis de longue date, qui ont fréquenté ensemble l’école de théâtre pour jeunes de Dordrecht, puis l’Académie de Tilburg. En voyant les tombes marocaines au cimetière de Kapelle, ils ont su qu’ils devaient raconter cette histoire peu connue. «C’est pour cela que nous faisons du théâtre. Nous voulons donner une voix et un visage aux sans-voix», a déclaré Marcos, cité par Omroep Zeeland.

Dans cette pièce, les deux acteurs entrent en dialogue et alternent avec l’histoire de deux soldats marocains pendant la Seconde guerre mondiale, tout en mêlant la réflexion sur le passé aux questions du présent. Pour Mahfoud Mokaddem, il s’agit de proposer au public de nouvelles perspectives sur cette partie de la grande Histoire. «Si vous regardez le climat politique aux Pays-Bas, où il est souvent question des minorités, des musulmans, des Marocains, alors je pense que cette histoire peut offrir plus de profondeur et aussi créer des liens», a-t-il affirmé auprès de la même source.

Le média souligne que la performance a été créée pour l’événement Theater na de Dam en collaboration avec le Theaterproductiehuis Zeeland. Ce rendez-vous annuel se tient autour de la Journée nationale du souvenir, le 4 mai, avec la tenue de dizaines de représentations théâtrales dans tous les Pays-Bas.