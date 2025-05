France : Arrestation après des menaces contre la mosquée de Sucy-en-Brie

Un homme a été placé en garde à vue, samedi après-midi, après avoir été identifié comme l’auteur d’un message menaçant, laissé sur le répondeur de la mosquée de Sucy-en-Brie. «Vous voulez être des victimes, sales porcs, (…) on va vous égorger», avait dit le mis en cause, dans un appel passé jeudi soir. Président de l’Association culturelle des musulmans de Sucy (ACMS), Driss Soussi a confirmé au journal Le Parisien, dimanche matin, avoir rapidement signalé les faits.

Vendredi en fin d’après-midi, une personne s’est d’ailleurs présentée à la mosquée, pour reconnaître que le coup de fil aurait été passé par son neveu. Après que le président du lieu de culte a déposé plainte au commissariat de Boissy-Saint-Léger, les enquêteurs identifient l’individu comme étant lui-même l’auteur des faits. En passant aux aveux, il déclare avoir été ivre.

La même source rapporte qu’une expertise psychiatrique a été demandée. Pour sa part, Driss Soussi a salué la «promptitude des services de police et de la justice». Selon lui, «cela démontre peut-être le caractère assez sérieux de l’affaire». Il assure que ce type d’acte est «très rare» à Sucy et dit attendre l’issue de l’enquête, pour saisir ensuite les tribunaux ou non.