Espagne : Deux partis veulent interdire la vente d’armes au Maroc

Deux partis espagnols appellent à interdire la vente d'armes au Maroc, selon des médias ibériques ce dimanche 4 mai. Les formations indépendantistes basques et catalanes, EH Bildu et la Gauche républicaine catalane (ERC), alliées du Polisario, ont exigé qu'«aucune licence d'exportation d'équipements de police et de sécurité ne soit accordée tant que toutes les allégations de crimes graves contre le droit international, comme l'usage excessif de la force, la torture et la disparition forcée de migrants par les forces de sécurité marocaines, n'auront pas fait l'objet d'une enquête approfondie et indépendante, et que les responsables ne seront pas poursuivis».

La proposition d'EH Bildu et ERC s'inscrit dans le cadre de la réforme, actuellement examinée à la Chambre des représentants, de la loi régissant le commerce extérieur des équipements de défense et de sécurité. Pour rappel, en décembre 2020, les députés catalans d'ERC avaient déjà soutenu la même demande dans une proposition de loi non contraignante pour le gouvernement.

Le gouvernement dirigé par Pedro Sanchez a déjà rejeté une initiative de ses alliés au sein de Sumar visant à imposer un embargo sur les ventes d'armes au Maroc. «Toutes les exportations de matériel de défense réalisées par l'Espagne respectent la législation nationale, ainsi que les réglementations européennes et internationales. Ces lois sont basées sur le respect des principes du droit international humanitaire et sur les mesures de promotion de la paix et de la sécurité internationales», avait précisé en avril 2024 le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, en réponse à une question écrite des députés de la coalition d'extrême gauche.