Sonasid High Atlas Ultra Trail : Les Marocains Ayoub Ahmed et Aziza El Amrani remportent le 42 km

Les Marocains Ayoub Ahmed et Aziza El Amrani ont remporté, samedi à Ouirgane (province d’Al Haouze), l’épreuve de 42 km dans le cadre de l’édition 2025 du Sonasid High Atlas Ultra Trail (Sonasid HAUT).

Ayoub Ahmed a dominé le concour masculin de cette épreuve, dont le départ à été donné à Imlil, en signant un chrono de 4 heures 21 minutes 14 secondes, devançant Noureddine Bacheki (4h 34:16) et Zaid Ait Malek (4h 35:17).

Chez les dames, Aziza El Amrani a remporté cette épreuve, qui a réuni 120 athlètes (hommes et dames), en signant 7h 03:23, devant sa compatriote Soukaina Hammam (7h 30:03).

Grâce à leur victoire, les deux athlètes marocains assurent une participation à la course de Sierre-Zinal en Suisse.

Dans une déclaration à la MAP, Ayoub Ahmed a indiqué que la concurrence était ardue et la course pleine de challenge, confiant qu’il s’entraînait sans relâche en prévision de cette compétition.

De son côté, Aziza El Amrani a indiqué que le parcours était accidenté et difficile, mais permettait d’apprécier un autre aspect de la beauté naturelle au Maroc, ajoutant que cette course était capitale pour participer à des compétitions internationales.

Plus de 900 coureurs en montagne, représentant 20 pays, prennent part à l’édition 2025 du Sonasid High Atlas Ultra Trail (Sonasid HAUT), organisée les 3 et 4 mai au parc national de Toubkal, avec comme objectifs de promouvoir l’activité sportive dans la région d’Al Haouz et de dénicher des talents locaux.

Cet événement sera également marqué par des activités sociales et caritatives, notamment une caravane médicale qui sillonnera les douars de la région et l’organisation d’un salon présentant les produits des coopératives locales.