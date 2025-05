L’Algérie s’en prend violemment aux Emirats arabes unis

La télévision publique algérienne a vivement critiqué, ce vendredi 2 mai, les Émirats arabes unis. «Une dangereuse escalade médiatique de la part de l'État artificiel des Émirats, qui a franchi toutes les lignes rouges, portant atteinte à l'unité et à l'identité du peuple algérien», a dénoncé le média public.

«Cette escalade constitue une attaque grave contre les principes ancestraux du peuple algérien et tente de semer le doute sur ses origines et son histoire profonde. C'est une insulte médiatique, mais aussi une agression visant les valeurs, la souveraineté et un destin commun.»

La déclaration lue à la télévision algérienne dénonce «l'État artificiel des Émirats arabes [qui] est une usine de sédition et de diffusion de toxines idéologiques». Le communiqué précise que «l'Algérie, qui a sacrifié des millions de martyrs pour défendre son unité, ne succombera pas aux provocations et ne pardonnera aucune attaque contre ses principes et les fondements de son identité et de son appartenance».

Cette nouvelle escalade intervient après la diffusion, le 28 avril, par une chaîne émiratie, Sky News Arabia, d'une interview réalisée par une journaliste algérienne depuis Alger avec l'historien algérien Mohamed Amine El Balghite. Ce dernier a pourtant dressé un réquisitoire contre la France et les revendications des mouvements amazighs en Algérie, tout en se montrant très favorable au pouvoir actuel algérien, qualifiant les années Bouteflika de règne du «gang».

En avril 2024, le président Abdelmadjid Tebboune avait adressé, des avertissements aux Émirats. «Si tu cherches à avoir avec nous les comportements que tu as avec les autres, tu te trompes. Nous avons 5,63 millions de martyrs morts pour ce pays. Ceux qui veulent s'approcher de nous, qu'ils le fassent», a-t-il mis en garde. «Partout où il y a des conflits, l'argent de cet État est présent, au Mali, en Libye et au Soudan», avait-il souligné.