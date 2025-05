L’Algérie attribue au Ghana une révision de position sur la question du Sahara

L'Algérie affirme que le Ghana aurait modifié sa position concernant la question du Sahara. Le 7 janvier dernier, Accra a annoncé la suspension de ses relations diplomatiques avec la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Ce vendredi, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué à l'issue de la visite du ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa. Les deux parties auraient déclaré avoir appelé à une «solution politique au Sahara occidental garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément au droit international». Cette déclaration a été largement relayée par les médias proches du Polisario.

Cependant, ce sujet n'a pas été mentionné dans la communication algérienne après la réunion du 30 avril à Alger entre Ahmed Attaf et son homologue ghanéen. La diplomatie algérienne a précisé que «les ministres ont insisté sur la nécessité d'une coordination continue pour soutenir les efforts de paix, de développement et d'intégration en Afrique, en se basant sur les intérêts communs des pays».

Alger n'en est pas à son coup d'essai

Du côté ghanéen, le Sahara n'a pas été évoqué dans la déclaration officielle du ministre des Affaires étrangères après sa rencontre du 30 avril avec le président Abdelmadjid Tebboune. «Nous avons signé un accord d'exemption de visa, convenu d'augmenter le quota de bourses pour les étudiants ghanéens en intelligence artificielle, robotique et ingénierie, engagé un projet de vol direct Accra-Alger, initié un partenariat stratégique dans le secteur pétrolier et gazier, renforcé la coopération en matière de sécurité et de partage de renseignements, et relancé notre coopération économique», s'est réjoui le chef de la diplomatie sur la plateforme X.

Dans la même veine, des médias ghanéens ont rapporté que le Ghana et l'Algérie ont signé un accord d'exemption de visa pour les diplomates, reprenant quelques passages de la déclaration du ministre des Affaires étrangères.

Le pouvoir algérien a pour habitude d'impliquer ses invités ou hôtes dans la défense des positions du Polisario. En témoigne le communiqué officiel diffusé par la présidence algérienne à l'issue de la visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune en Chine, le 18 juillet 2023. Un scénario similaire s'est produit en janvier 2024 lors du déplacement du président de la Sierra Leone à Alger, un pays qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Il en fut de même avec le Premier ministre slovène, Robert Golob, lors d'une visite à Alger en mai 2024.

Quelques semaines plus tard, la Slovénie qualifiait le plan marocain d'autonomie au Sahara de «bonne base pour parvenir à une solution définitive et consensuelle» au différend régional, sous l'égide du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel pour le Sahara occidental. Cette position exprimée lors d'un communiqué conjoint publié le 11 juin 2024 à Rabat, à l'issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et la vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon. Un soutien réaffirmé le 18 avril 2025.

Pour rappel, le président de la Chambre des députés en Algérie, Brahim Boughali, n'a pas réussi à convaincre le gouvernement ghanéen de revenir sur la suspension de ses relations avec la «RASD».

Le Ghana œuvre pour la réintégration des trois pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, au sein des organes de la CEDEAO. Le Maroc ambitionne que ces trois États, ainsi que la Guinée, le Gabon et le Soudan, retrouvent leur place au sein de l'Union africaine.