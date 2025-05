Sahara : L’ONU silencieuse face aux tirs du Polisario ayant visé la MINURSO

Les Nations Unies gardent le silence face aux tirs des miliciens du Polisario sur les patrouilles de la MINURSO dans la région située à l'est du Mur des Sables. Ce sujet a été abordé lors du point de presse du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, hier soir. Interrogé sur la question, Stéphane Dujarric n'a pas voulu confirmer ces incidents, préférant temporiser. «Je vais vérifier. Je vous recontacterai», a-t-il déclaré.

En mars 2023, l'ONU avait déjà observé le silence lorsque le Polisario avait bloqué un convoi logistique des casques bleus en provenance du Maroc, destiné à ravitailler ses bases situées à l'est du Mur des Sables érigé par les Forces armées royales (FAR).

Ces tirs et les obstacles posés par les milices du Front aux mouvements de la MINURSO ont été discutés lors de la réunion du 29 avril à New York, entre le coordinateur du Polisario avec la MINURSO et Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe des Nations unies aux affaires politiques et à la consolidation de la paix.

«Lors de cet échange, la responsable onusienne a demandé au représentant du Front des explications concernant les tirs qui ont visé à deux reprises en avril des patrouilles de la MINURSO et le blocage d'un convoi logistique des casques bleus», a confié à Yabiladi une source marocaine proche du dossier.