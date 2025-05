Rabat : Signature d’un accord pour accélérer l’e-gouvernement et l’usage de l’identité numérique

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont conclu, vendredi à Rabat, un accord-cadre pour promouvoir l’e-gouvernement et élargir l’usage sécurisé de l’identité numérique liée à la nouvelle Carte nationale d’identité électronique.

Signé par la ministre Amal El Fallah Seghrouchni et le directeur général de la Sureté nationale et de Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, ce partenariat s’inscrit dans la dynamique des Hautes Orientations Royales et de la stratégie “Maroc numérique 2030”. Il vise à faciliter l’accès des citoyens aux services publics à travers une coopération étroite entre les institutions.

Ce texte établit un cadre juridique et organisationnel pour une coordination renforcée entre les deux parties. Il permettra notamment de déployer des services de vérification d’identité via la plateforme nationale de tiers de confiance, tout en favorisant l’interopérabilité entre les administrations.

L’accord ambitionne aussi d’accélérer la transformation digitale du secteur public en remplaçant les démarches physiques par des services numériques fluides et sécurisés, centrés sur l’expérience usager.