Première téléchirurgie réussie au Maroc : une avancée signée AKDITAL

Le Groupe AKDITAL a réalisé, ce vendredi 2 mai 2025, une première médicale au Maroc : une opération de téléchirurgie entre Casablanca et Laâyoune. Le Dr Adil OUZZANE, chirurgien urologue et expert en chirurgie robotique, a mené depuis le Centre International d’Oncologie de Casablanca une prostatectomie radicale robot-assistée sur un patient situé à plus de 1 100 km, à la Polyclinique Internationale Laâyoune. L’intervention s’est déroulée avec succès et le patient se porte bien.

Pour rendre cette prouesse possible, AKDITAL a équipé ses deux établissements de robots chirurgicaux de dernière génération, offrant précision, souplesse de mouvement et temps d’intervention réduit. Une connectivité ultra-rapide et sécurisée a été mise en place via la technologie SD-WAN, avec une latence de seulement 20 millisecondes.

Cette opération exceptionnelle a mobilisé des équipes médicales et paramédicales hautement qualifiées. À Laâyoune, le Dr Younes TIBARI, le Pr Adil MELLOUKI et le Dr Khalid AZIZI étaient mobilisés pour assurer la sécurité du patient, aux côtés d’un personnel expérimenté sous la direction de Mme Siham BOUHTOURI.

«Ce qui importe, c’est la santé du patient. Aujourd’hui, grâce à cette technologie, opérer à distance devient une réalité», a déclaré Dr OUZZANE. Pour Dr Rochdi TALIB, PDG d’AKDITAL, cette avancée marque «le début d’une véritable décentralisation des soins spécialisés au Maroc».

Avec cette première, AKDITAL confirme sa volonté de démocratiser l’accès à la médecine de pointe et de positionner le Maroc à l’avant-garde de l’innovation médicale en Afrique.