Tinghir accueille la première édition du Forum des gorges et des oasis

Le coup d’envoi de la première édition du Forum des gorges et des oasis a été donné, vendredi à Tinghir, sous le thème «Gorges et Oasis : Leviers pour un développement territorial durable dans la région».

Organisé par le Conseil provincial du tourisme de Tinghir avec l'appui de la préfecture de la province de Tinghir et des communes territoriales concernées, cet évènement ambitionne la promotion d’un développement territorial durable dans la région, à travers la mobilisation des acteurs locaux autour des domaines du sport, de la culture, de l’économie et de l’environnement.

Ce forum, dont la cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence notamment du gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haykal, s’articule autour d’un programme mêlant activités culturelles, sportives, artistiques et scientifiques qui se tiennent dans les différentes communes relevant de la province.

Intervenant à l’ouverture de cette manifestation, le président du Conseil provincial du tourisme, Mohamed Bendidi a indiqué que la province de Tinghir, riche par sa culture et son patrimoine matériel et immatériel constitue un trésor touristique inépuisable qui requiert des approches plus intégrées afin de promouvoir le volet touristique durable dans la région.

Pour sa part, le président du Conseil provincial de Tinghir, Ibrahim Ait Elqasseh a relevé que le forum met en valeur les richesses naturelles, patrimoniales et culturelles que recèle la province de Tinghir, notamment les gorges et les oasis qui comptent parmi les composantes phares du paysage environnemental et culturel local.

Quant au représentant de l'Agence Nationale pour le Développement des Oasis et des Arganiers (ANDZOA), il a indiqué que la tenue de ce forum «intervient à un moment qui nous appelle tous à une réflexion globale autour de la réalité et des perspectives des zones oasiennes et des gorges, à la lumière de l’exacerbation des changements climatiques, des défis socio-économiques et des pressions environnementales croissantes».

Au fil des siècles, l'espace oasien a servi de rempart contre l’ensablement et de protecteur de l’environnement, sans oublier son rôle historique de zones de transit, de repos et d'échanges commerciaux, a-t-il expliqué.

Etalé sur trois jours, cet évènement a été marqué par des hommage vibrants rendus aux champions marocains Hicham El Guerrouj, Brahim Lahlafi, Abdelkader El Mouaziz et Rachid Mrabti.

Au menu de cette manifestation figurent des séminaires scientifiques, des compétitions sportives, un hackathon provincial axé sur la préservation des oasis et des gorges et des expositions de produits de terroir.