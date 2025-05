Ligne maritime Tarifa - Tanger Ville : Après 25 ans d’activité, FRS/DFDS cesse l’exploitation

Après 25 ans d’activité sur la ligne maritime Tarifa-Tanger Ville dimanche, FRS/DFDS cessera ses dessertes, dont la dernière est prévue dimanche 4 mai 2025, pour passer le flambeau à Baleària. La compagnie espagnole couvrira la liaison avec quatre services quotidiens. Selon les médias dans le royaume ibérique, l’attribution du service au nouvel opérateur a été décidée par l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA) le 2 décembre et début avril. Le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie (TSJA) a débloqué la concession après avoir rejeté l’adoption de mesures conservatoires demandées par la société danoise DFDS.

Citée par les mêmes sources, FRS Iberia Maroc/DFDS a les partenaires, les autorités de Tanger et celles de Tarifa pour leur soutien et leur confiance, ainsi que les clients qui ont utilisé ce service au cours des dernières 25 ans. La compagnie continuera d’exploiter normalement ses lignes entre Algésiras-Tanger Med et Algésiras-Ceuta, réaffirmant ainsi «son engagement envers la connectivité maritime dans le détroit de Gibraltar».

Les clients disposant de billets pour la ligne Tarifa-Tanger Ville peuvent contacter le Centre de service client au +34 956 68 18 30 (Espagne) ou au +212 539 94 26 12 (Maroc), visiter frs.es, ou prendre attache avec leur agence de voyages pour obtenir de l’aide.