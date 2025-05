Le Kazakhstan reprend ses exportations de blé vers le Maroc pour la première fois depuis 2008

La Compagnie Nationale des Chemins de fer du Kazakhstan, «Kazakhstan Temir Zholy», a annoncé la reprise des exportations de blé vers le Royaume du Maroc pour la première fois depuis 2008, selon des médias locaux.

Le Kazakhstan a commencé à exporter du blé vers le Maroc en 2004, expédiant 10 000 tonnes en 2006, 11 000 tonnes en 2007 et 40 000 tonnes en 2008, avant que les expéditions ne cessent.

Le premier envoi est parti de la station de Zhana-Yesil dans la région d'Akmola et de la station de Sarykol dans la région de Kostanay, chargé sur 105 wagons. Il a été transporté via la Lettonie pour être expédié par voie maritime depuis le port de Liepaja

Il est prévu de charger 60 000 tonnes de blé produit dans le nord du Kazakhstan sur 17 trains dans le cadre de cette route commerciale renouvelée.

L'année dernière, le Kazakhstan a enregistré une récolte exceptionnelle de céréales, ce qui a incité le ministère de l'Agriculture à rechercher de nouveaux marchés d'exportation. En plus du Maroc, le Kazakhstan va étendre ses exportations vers l'Afghanistan, l'Iran, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie via les ports des mers d'Azov, Noire et Baltique. Des efforts sont également en cours pour développer les exportations vers l'Asie du Sud-Est.