RSF pointe l'influence de Aziz Akhannouch sur les médias au Maroc

Malgré une légère amélioration du classement annuel du Maroc dans l'Indice de la liberté de la presse 2025, fourni par Reporters sans frontières (RSF), la situation sur le terrain est plus complexe, pour les journalistes indépendants du pays.

Selon le rapport publié par l'organisation, ce vendredi 2 mai, le royaume est passé de la 129e place en 2024 à la 120e sur 180 pays, enregistrant une augmentation de son score global de 45,97 à 48,04. Ce progrès quantitatif a concerné la plupart des sous-indicateurs, avec un bond notable de celui politique, de la 119e à la 97e place (de 40,31 à 44,25). L'indice économique s'est également amélioré, passant de la 135e à la 115e place, tandis que celui législatif a évolué de la 128e à la 117e place.

Une légère amélioration a par ailleurs concerné les indicateurs sociaux et sécuritaires, bien que le résultat global reste en dessous de la moyenne mondiale. Ces données reflètent les défis structurels persistants auxquels le secteur des médias est confronté, rappelle RSF.

Au niveau régional, le Maroc s'est classé deuxième en Afrique du Nord, après avoir été quatrième l'année dernière, derrière la Mauritanie (50e au monde). L'Algérie est à la 126e place mondiale, la Tunisie à la 129e et la Libye à la 137e, ce qui met en évidence une disparité importante dans le paysage médiatique de la région.

Malgré ce progrès relatif, l'environnement médiatique au Maroc est toujours décrit comme «difficile», selon RSF. Les journalistes indépendants font face à des pressions systématiques, alors que les autorités cherchent à renforcer leur contrôle sur le paysage médiatique, rapporte l'ONG.

Depuis plusieurs années, la profession de journaliste est également entravée sur de nombreux sujets, tels que le Sahara, la monarchie, la corruption, l'islam, les services de sécurité et la répression des manifestations, selon l'organisation.

Argent et pouvoir, au service des restrictions

Selon Reporters sans frontières, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a déposé de nombreuses plaintes judiciaires contre des journalistes critiques.

«Il utilise également son influence financière pour affecter les lignes éditoriales des médias les plus influents, tandis que ceux qui s'opposent à son gouvernement font face à des contraintes financières. Cette alliance entre l'argent et le pouvoir entrave la capacité de la presse à aborder les questions de corruption liées à la gestion des affaires publiques, transformant toute condamnation de la corruption en un risque financier et juridique.»