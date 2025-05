Real Madrid : Youssef Lakhdim s'entraîne avec la première équipe pour soutenir la défense

Le footballeur d'origine marocaine Youssef Lakhdim est en passe de rejoindre la première équipe du Real Madrid, qui fait face à d'importants défis défensifs. En raison des blessures d'Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, David Alaba, Dani Carvajal, Éder Militão et Eduardo Camavingade, le club a été mis à l'épreuve, au cours de ses cinq derniers matchs de la ligue espagnole. L'entraîneur Carlo Ancelotti se tourne désormais vers l'académie de la formation pour renflouer le contingent, en amont de la rencontre du week-end contre le Celta Vigo.

Figure clé de l'équipe de réserve, Youssef Lakhdim est parmi les joueurs sur lesquels le coach devrait compter. Selon les médias espagnols, il pourrait remplacer Mendy au poste d'arrière gauche. En cas de participation, il jouera son premier match avec l'équipe première. Il serait même pressenti pour le Mondial des clubs, prévu aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet prochain.

La idea es que Yusi vaya convocado este fin de semana con el primer equipo. @relevo — Rodra (@Rodra10_97) 1 mai 2025

Du haut de ses 19 ans, Lakhdim a commencé à s'entraîner avec l'équipe première mardi dernier, à Valdebebas, où il a impressionné par ses capacités. Yusi, comme il est surnommé, est connu notamment pour sa grande vitesse et ses contributions offensives efficaces.

En sélection nationale, Lakhdim a choisi de représenter le Maroc. Il a été convoqué en mars 2024 pour participer aux matchs contre l'Angola et la Mauritanie. Avant de rejoindre l'équipe A, il a joué avec les moins de 20 ans, lors du tournoi de l'Union Nord-Africaine en Tunisie entre le 11 et le 22 novembre 2023, ainsi qu'en Corée du Sud entre le 10 et le 15 octobre de la même année.

Confiant en les talents prometteurs de Yusi, le Real Madrid a rejeté une offre de Getafe, l'été dernier pour signer le joueur, préférant ainsi prolonger son contrat jusqu'en 2028. Par ailleurs, le club madrilène continue de mettre la pression sur Barcelone dans la course au titre de champion, l'équipe catalane étant en tête avec quatre points d'avance au classement. Le très attendu clásico entre les deux équipes, le 11 mai, devrait être décisif.