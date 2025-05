Après le Maroc, l’Algérie organise une semaine commerciale en Mauritanie

Le ministère algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a annoncé l'organisation d'une foire commerciale à Nouakchott, du 22 au 28 mai. Cet événement vise à «mettre en valeur les capacités productives de l'Algérie dans divers secteurs», selon le communiqué officiel.

Le ministère appelle ainsi les opérateurs économiques algériens à participer en nombre à cette manifestation. Cette annonce intervient peu après la semaine commerciale du Maroc, qui s'est déroulée dans la capitale mauritanienne du 24 au 30 avril.

Le Maroc et l'Algérie se disputent l'influence en Mauritanie, cherchant depuis longtemps à étendre leur présence économique, militaire et médiatique dans ce pays.

Par ailleurs, Rabat et Nouakchott se préparent à réviser l'accord commercial signé entre les deux pays en 1986. Cette révision a été discutée en marge de la semaine commerciale marocaine par un comité technique mixte, sous la direction de la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinebou Mint Ahmednah, et du secrétaire d'État marocain chargé du Commerce extérieur, Omar Hjira.